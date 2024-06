Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: la Commission autorise la création d'une entreprise information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 13:39









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par ABB (Suisse) et Niedax (Allemagne).



L'opération concerne principalement la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes de chemins de câbles en Amérique du Nord.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen. L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées ABB 51.26 CHF Swiss EBS Stocks -0.50%