Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: la branche ABB Motion contribuera aux objectifs information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - ABB tient aujourd'hui à Helsinki une réunion d'investisseurs consacrée à ABB Motion, son activité de moteurs électriques et de générateurs, qui devrait l'aider à atteindre ses objectifs de rentabilité.



Le groupe d'ingénierie suisse explique que la division prévoit de surperformer 1,5 fois un marché dont la croissance devrait elle-même dépasser celle du PIB mondial, du fait de tendances de fond favorables telles que la décarbonation de l'industrie.



ABB explique que seulement 23% de la base installée de moteurs électriques industriels sont actuellement équipés de variateurs permettant d'en améliorer l'efficience énergétique.



L'accélération de l'adoption de technologies mieux en phase avec les enjeux climatiques devrait porter l'activité d'ABB Motion et donc contribuer favorablement à l'objectif d'une marge opérationnelle d'au moins 15% qu'ABB s'est donné pour 2023, souligne le groupe.



Sur l'exercice 2021, ABB Motion a dégagé une marge opérationnelle de 17,1%.



A la Bourse de Zurich, l'action ABB progressait de plus de 2% mardi après ces déclarations.



Après la tenue aujourd'hui de la réunion d'investisseurs consacrée à son activité de moteurs, ABB a prévu d'organiser demain, toujours à Helsinki, une conférence dédiée à sa branche d'instrumentalisation et d'automatisation, ABB Process.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +2.08%