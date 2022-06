Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: l'IPO de la filiale d'e-mobilité finalement repoussée information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi avoir décidé de reporter l'introduction en Bourse de sa filiale d'e-mobilité en raison de conditions de marché jugées défavorables.



Confirmant des rumeurs qui circulaient sur le marché depuis quelques semaines, le groupe d'ingénierie suisse explique dans un communiqué que l'environnement actuel est venu compliquer son projet de faire entrer ABB E-mobility en Bourse d'ici à la fin du deuxième trimestre, comme initialement prévu.



Dans son communiqué, ABB dit suivre de près l'évolution des conditions de marché et manifeste son intention d'introduire sa filiale à la Bourse de Zurich dès qu'elles seront devenues plus 'constructives'.



En attendant, la société dit vouloir plancher à la mise en place d'une nouvelle identité de marque pour cette activité, qui regroupe ses métiers dans la conception, l'installation et l'entretien des infrastructures de charge.



Suite à cette annonce, le titre ABB accusait l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, avec un repli de plus de 1,8%.





