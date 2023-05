Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: l'acquisition des moteurs NEMA de Siemens est bouclée information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition des activités liées aux moteurs à basse tension 'NEMA' de l'allemand Siemens, une opération qui avait été officialisée au mois d'août dernier.



Le marché des moteurs 'NEMA', surtout présent en Amérique du Nord, englobe des applications pouvant être utilisées dans les compresseurs, les appareils de manutention, ou encore les machines-outils.



D'après ABB, il est estimé autour de 2,7 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie explique qu'il compte commercialiser la ligne de moteurs en question sous sa propre marque d'ici à la fin du mois de juin.



L'entité rachetée auprès de Siemens représente un effectif de près de 600 personnes, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 63 millions de dollars en 2021.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





