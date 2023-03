Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: investit dans la start-up Direct Energy Partners information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - ABB a conclu un partenariat avec Direct Energy Partners (DEP), une start-up qui utilise la technologie numérique pour accélérer l'adoption des micro-réseaux à courant continu.



Ce partenariat implique un investissement minoritaire dans Direct Energy Partners par l'intermédiaire de l'unité de capital-risque d'ABB, ABB Technology Ventures (ATV). Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



DEP se concentre sur la production et la distribution d'énergie locale avec des micro-réseaux à courant continu évolutifs qui augmentent l'autonomie opérationnelle des clients tout en réduisant leurs coûts globaux d'énergie et d'exploitation.



'Ce partenariat nous permettra de fournir une plateforme numérique qui permettra aux professionnels de l'énergie de concevoir et de fournir des micro-réseaux à courant continu en toute confiance ', a déclaré Giampiero Frisio, président de la division Smart Power d'ABB.



Giel Van den Broeck, directeur technique de Direct Energy Partners, a ajouté : ' Nous sommes convaincus que la technologie à courant continu jouera un rôle clé dans la transition énergétique, avec des milliards d'actifs qui devraient être mis en ligne au cours des 30 prochaines années. '





