Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: investit 280 M$ dans un centre de robotique en Suède information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui un investissement de 280 millions de dollars pour étendre sa présence manufacturière en Europe et construire un nouveau campus européen de robotique ABB ultramoderne à Västerås, en Suède.



Le Campus servira de plaque tournante pour l'offre d'ABB Robotics en Europe.



L'idée est de fournir aux clients des robots collaboratifs et industriels compatibles avec l'IA, ainsi que des solutions numériques pour prendre en charge une automatisation flexible dans le cadre de la stratégie de production ' local pour local ' de l'entreprise.



Remplaçant les installations robotiques existantes sur le site, le nouveau Campus devrait ouvrir ses portes fin 2026.



'Suite à d'importants investissements en Chine et aux États-Unis, la nouvelle usine en Suède renforcera nos capacités à servir nos clients en Europe avec des produits fabriqués localement sur un marché en croissance”, commente Björn Rosengren, DG d'ABB.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -2.13%