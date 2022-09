ABB: investit 13M$ dans son usine canadienne information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 13:22

(CercleFinance.com) - ABB investit 13 millions de dollars américains dans son usine de la division des produits d'installation d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.



Le but est d'augmenter la capacité de production et d'établir un centre de recherche et de développement pour la fabrication de chemins de câbles.



L'usine d'Iberville emploie 300 personnes, dont des spécialistes de la production, de l'ingénierie et de la qualité qui conçoivent et fabriquent des chemins de câbles pour le marché nord-américain et des clients internationaux.



L'intégration de nouveaux équipements automatisés, de la technologie robotique d'ABB et d'un laboratoire de conception avancé devraient augmenter de plus de 30 % la capacité de production totale du site.



' L'expansion de la production, l'intégration de nouvelles technologies renforcent davantage notre capacité à offrir des solutions intelligentes, sécuritaires et durables aux clients canadiens et mondiaux ', déclare Matthias Heilmann, président de la division Produits d'installation d'ABB Electrification.