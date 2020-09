Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : investissement sur le site de Turgi Cercle Finance • 08/09/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - ABB annonce investir environ 40 millions de francs suisses dans de nouvelles facilités de recherche-développement et des espaces de bureaux, sur son plus grand site en Suisse à Turgi, dans le canton d'Argovie. 'Cet investissement permettra à ABB de renforcer sa position dans de nombreux domaines à croissance élevée tout en permettant à l'entreprise d'étendre ses capacités d'innovation', explique le groupe d'ingénierie. Le nouveau bâtiment multifonctions qui sera ainsi construit d'ici à 2024 répondra aux plus hauts standards en efficience énergétique et en collaboration entre employés. Sa construction doit commencer au printemps 2021.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -0.46%