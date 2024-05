Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: investissement minoritaire dans Ndustrial information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - ABB annonce un investissement minoritaire dans Ndustrial, une startup américaine de technologies propres qui a développé une plateforme de gestion de l'énergie de pointe basée sur l'IA.



Selon ABB, cette technologie permet de prendre en temps réel des décisions énergétiques plus intelligentes et tenant compte de la production, aidant ainsi les clients à réduire leurs coûts d'exploitation, à optimiser leur consommation d'énergie et à accélérer la décarbonation.



L'investissement a été réalisé via ABB Ventures. Les détails financiers n'étaient pas divulgués.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -1.19%