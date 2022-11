Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: investissement minoritaire dans la startup Tallarna information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - ABB annonce entamer un partenariat stratégique avec la startup britannique Tallarna qui a développé une approche innovante des projets et décarbonation.



Ainsi, en combinant l'analyse des données, les garanties de performance et un financement efficace, l'entreprise rend les projets de décarbonation exécutables rapidement et à grande échelle.



' Notre logiciel rend la décarbonisation à grande échelle financièrement exécutable en traduisant les risques techniques en risques financiers - transformant les projets d'optimisation en actifs financiers pour les bailleurs de fonds', résume Tim Meanock, dirigeant et co-fondateur de Tallarna.



Le partenariat implique un investissement minoritaire dans Tallarna par l'intermédiaire de l'unité de capital-risque d'ABB, ABB Technology Ventures (ATV).



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.





