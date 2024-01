Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: initiative mondiale en faveur de la durabilité information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement d'une nouvelle initiative mondiale en matière de durabilité, mettant en avant 'la puissance de la technologie et de l'expertise pour accélérer le développement durable tout en améliorant la productivité'.



Baptisée 'Real Progress', cette campagne appelle à la mobilisation des clients, des partenaires et des fournisseurs, et les incite à exploiter le leadership technologique et les solutions qui existent aujourd'hui pour amplifier leur propre impact dans les industries de process telles que l'exploitation minière, la métallurgie et la pâte et papier.



'Le chemin vers la durabilité n'est pas une progression graduelle, c'est une transformation audacieuse. Les actions et les décisions que nous prenons aujourd'hui, ainsi que chaque innovation que nous adoptons, constituent des étapes importantes vers un avenir durable, et nous sommes résolument engagé dans ce progrès', a déclaré Joachim Braun, président de la division ABB Process Industries.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.44%