ABB: inaugure un nouveau bâtiment en Suisse

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir inauguré un nouveau bâtiment polyvalent baptisé 'Emotion' sur son site d'Untersiggenthal, en Suisse.



Ce nouveau centre d'excellence, d'une valeur de 45millions de francs suisses, est le plus gros investissement d'ABB en Suisse depuis plus de dix ans.



Après une période de construction de deux ans, c'est le moment pour le personnel des services de R&D, de vente et service, de gestion de projets et d'ingénierie d'emménager dans le bâtiment.



Ce dernier accueille 500postes de travail modernes et constitue, selon ABB, ' un exemple éclatant de collaboration, d'innovation et de durabilité'.







