ABB: inaugure son nouveau siège social US dans le Michigan

(CercleFinance.com) - ABB annonce l'inauguration de son siège social américain et site de fabrication à Auburn Hills, dans le Michigan.



L'agrandissement de l'installation reflète l'engagement d'ABB en faveur d'une croissance à long terme sur le marché américain, qui devrait suivre les taux de croissance annuel moyen de la robotique, soit 8%, indique la firme.



' L'ouverture de notre siège social américain de pointe en matière de robotique à Auburn Hills, dans le Michigan, constitue une part importante de notre projet de croissance mondiale et confirme notre engagement pour leadership industriel aux États-Unis ', a déclaré Sami Atiya, président de la division Robotique d'ABB. et le secteur d'activité de l'automatisation discrète.





