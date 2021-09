Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : importante commande en Suède dans le recyclage textile information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisi par Renewcell, spécialiste suédois des technologies de recyclage textile, afin de lui fournir les systèmes d'automatisation, d'électrification, de contrôle qualité, ainsi que les moteurs, d'une nouvelle ligne de production dédiée au recyclage de textiles industriels, à Sundsvall (Suède). ABB assure que sa technologie va permettre de faire d'une ancienne usine de l'industriel suédois SCA la première usine de recyclage à l'échelle commerciale au monde pour les textiles cellulosiques. Selon les calculs préliminaires de Renewcell, les fibres textiles recyclées consomment environ 50L/kg contre environ 1 600 L/kg pour le coton et 90 L/kg pour la viscose. Par conséquent, l'approche innovante d'ABB devrait permettre d'économiser quelque 90 milliards de litres d'eau douce chaque année.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.96%