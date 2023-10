Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: hausse de +149% du BPA au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 08:37









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 7 968 millions de dollars en hausse de +8 % au 3ème trimestre 2023 (+11% en comparable).



Le groupe enregistre des commandes de 8 052 millions de dollars, en repli de -2 % (comparable +2%).



Le bénéfice d'exploitation est de 1 259 millions de dollars et la marge s'inscrit à 15,8 %. L'EBITA opérationnel est de 1 392 millions. Il a augmenté de 13 % avec une marge d'EBITA opérationnel de 17,4 %, soit une amélioration de 80 points de base par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le groupe annonce un BPA de base de 0,48 $ en hausse de +149%.



' Au quatrième trimestre de 2023, nous prévoyons une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires comparable. Nous nous attendons à une marge d'EBITA opérationnel au T4 séquentiellement inférieure à celle du T3 et se situant autour de 16 % ' indique le groupe.



' Pour l'ensemble de l'exercice 2023, nous prévoyons une croissance comparable du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % et nous prévoyons une marge d'EBITA opérationnel comprise entre 16,5 % et 17,0 % '.





