ABB: hausse d'un quart du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ABB gagne 2% en début de séance à Zurich, après la publication d'un BPA trimestriel en augmentation de 25% à 0,31 dollar et d'un EBITA opérationnel en croissance de 4% à 997 millions de dollars, soit une marge améliorée de 0,5 point à 14,3%.



Le groupe d'ingénierie a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 1% à sept milliards de dollars (+7% en comparable) et engrangé des commandes en croissance de 21% à 9,4 milliards (+28% en comparable) malgré un environnement incertain.



Pour l'ensemble de 2022, ABB anticipe une amélioration ferme de sa marge vers son objectif 2023 d'au moins 15%, 'avec le soutien d'une efficience accrue, d'une dynamique de marché positive anticipée et d'un carnet de commandes solide'.





