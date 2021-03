Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : étend son partenariat sur la robotique avec ETH Cercle Finance • 22/03/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - ABB annonce une extension de son partenariat portant sur l'avenir de la robotique avec l'ETH Zurich, une université de recherche de premier plan en Suisse. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'initiative stratégique RobotX de l'ETH, un programme qui a vu le jour en 2019 et qui vise à positionner l'ETH parmi les meilleures institutions de recherche en robotique au monde. L'extension du partenariat s'accompagne aussi de l'annonce d'une donation de 2,5 millions de CHF de la part d'ABB, visant à soutenir l'initiative RobotX. En place depuis 2014, ce partenariat a notamment contribué à la création du premier laboratoire de fabrication numérique robotique collaborative, hébergé à l'Institut de technologie en architecture de l'ETH.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.55%