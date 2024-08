Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: étend sa gamme de moteurs de la série SP4 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'amélioration de l'efficacité de ses moteurs jusqu'à 20% en élargissant la gamme de moteurs Baldor-Reliance SP4.



La gamme SP4 propose des moteurs durables pour diverses applications industrielles, compatibles avec des pompes, ventilateurs, compresseurs et convoyeurs, couvrant des puissances de 25 à 300 chevaux pour les modèles en fonte et de ¼ à 20 chevaux pour les modèles en acier laminé.



Le nouveau moteur en fonte, totalement fermé ventilé (TEFC), est conçu pour des environnements dangereux et dispose de certifications spécifiques pour les gaz explosifs et les poussières combustibles.



Ces moteurs disposent d'un variateur de vitesse ABB, réduisant les pertes d'énergie et prolongeant la durée de vie des composants.



Disponibles en configurations à 2, 4 ou 6 pôles, ils peuvent remplacer facilement les moteurs existants. Tous les modèles SP4 bénéficient d'une garantie de 48 mois et sont conformes aux normes d'efficacité actuelles et futures du Département de l'Énergie des États-Unis.





