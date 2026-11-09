ABB et SoftBank envisageraient de scinder la Robotique en Chine

Après le blocage par Pékin de la cession de sa division Robotique à SoftBank, ABB étudierait avec le groupe japonais la création d'une entité chinoise distincte, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg.

ABB et SoftBank étudient une séparation des activités chinoises de la division Robotique du groupe suisse, pour sauver leur accord après son blocage par Pékin. Selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg, cette scission créerait en Chine une entité distincte, avec une structure de propriété différente. SoftBank soutiendrait cette solution.

ABB avait accepté en octobre de céder sa division Robotique à SoftBank pour environ 5,4 milliards de dollars. Jeudi dernier, le groupe zurichois a annoncé que les autorités chinoises avaient refusé cette cession, Pékin craignant selon le Financial Times que les données de production robotique servent à entraîner des modèles d'intelligence artificielle à l'étranger.

ABB explore aussi d'autres pistes, dont la recherche d'un autre acheteur pour l'ensemble de la division. La Chine reste le premier marché d'ABB dans la robotique, avec environ 30% de l'activité du groupe.