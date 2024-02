Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: équipera un futur site de recharge dans le Kentucky information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, et l'administrateur de la Federal Highway Administration, Shailen Bhatt, ont donné le premier coup de pioche des travaux du futurisite de recharge NEVI EV de Circle K, à Richmond, Kentucky, le long de la route Interstate 75.



Le site sera construit avec des chargeurs ABB E-mobility Terra 184, qui sont conformes à Build America, Buy America (BABA), répondent aux normes techniques minimales NEVI.



Chaque chargeur pourra fournir jusqu'à 180 kW de puissance aux clients de Circle K, leur permettant de recharger rapidement leur véhicule et de reprendre la route



éABB E-mobility s'engage à aider des partenaires comme Circle K à atteindre leurs objectifs de recharge de véhicules électriques en fournissant des solutions de recharge fiables, transparentes, efficaces et flexibles', a commenté a déclaré Chris Nordh, responsable de la mobilité électrique d'ABB en Amérique du Nord. '









Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.15%