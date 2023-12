Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: équipe une centrale solaire flottante d'Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 10:14









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir fourni 'une solution de distribution de pointe' visant à garantir que la plus grande centrale solaire flottante d'Asie du Sud-Est puisse - soit un site de 250 ha situé à l'ouest de Java, en Indonésie - fournisse une énergie fiable et propre à 50000 foyers indonésiens.



'Il s'agit de l'une des nombreuses installations solaires flottantes dans le monde qui s'appuient sur des centrales hydroélectriques existantes pour assurer une production d'électricité efficace et constante', souligne ABB.



En collaboration avec des ingénieurs sur site, ABB a installé, testé et mis en service avec succès un appareillage de commutation primaire isolé dans l'air (AIS) moyenne tension (MT) lors de la phase 1 du projet.



Le site devrait permettre d'éviter le rejet de 214 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.





