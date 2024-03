Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: équipe un site de DS Smith Packaging information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - ABB a modernisé une machine à papier dans une usine en France avec ses moteurs IE5 SynRM primés, le premier projet dans le pays à être entièrement équipé de cette technologie.



Situé dans la Somme, à Trois-Rivières, le site appartient à DS Smith Packaging Contoire-Hamel, spécialiste des solutions d'emballage durables, de produits en papier et de services de recyclage.



En plus de 24 moteurs IE5 SynRM, ABB a fourni des multidrives ACS 880, des contrôleurs et des panneaux AC500-S Safety et AC 800M.



La livraison réussie a été accompagnée d'un contrat de service de deux ans, pièces de rechange comprises.





