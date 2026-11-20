ABB envisagerait une introduction en bourse de sa division robotique si la vente à SoftBank venait à échouer

par Anousha Sakoui, Oliver Hirt et John Revill

La société d'ingénierie suisse ABB ABBN.S envisage de mettre en bourse sa division robotique si elle ne parvient pas à sauver la vente de 5,4 milliards de dollars à l'investisseur japonais SoftBank 9984.T après que la Chine a bloqué la transaction, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Pékin a bloqué la vente en raison de ses inquiétudes concernant les liens de SoftBank avec des entreprises occidentales, notamment OpenAI, dont la société japonaise est un investisseur majeur, et du risque que des données sensibles puissent être transférées aux États-Unis, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

ABB et SoftBank s'efforcent de restructurer l'accord afin de le sauver, éventuellement en scindant l'activité chinoise, qui représente environ 30 % de la division robotique, pour la vendre à une entreprise chinoise ou l'introduire en bourse, ont indiqué ces sources.

À défaut, ABB procéderait à la scission de la division robotique ou la vendrait à un autre acquéreur, ont-elles ajouté.

Aucune information n'avait jusqu'à présent fait état de discussions concernant une scission. Reuters n'a pas pu déterminer sur quelle place boursière l'introduction en bourse aurait lieu ni quelle valeur serait visée pour cette activité en cas de scission.

SoftBank pourrait être tenue de verser une indemnité de rupture, dont les modalités n'ont pas été divulguées, a indiqué l'une de ces sources.

ABB et SoftBank préféreraient toutefois sauver l'accord, ont déclaré ces sources, qui se sont toutes deux exprimées sous couvert d'anonymat.

Les deux parties espèrent parvenir à une solution dans les semaines à venir, mais les négociations pourraient se prolonger jusqu'à l'année prochaine, a déclaré l'une de ces sources.

ABB n'a pas souhaité faire de commentaire. L'entreprise avait précédemment déclaré être en dialogue étroit et travailler de manière constructive avec SoftBank sur cette transaction après son blocage. SoftBank n'a pas souhaité faire de commentaire.

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La décision prise par l'autorité chinoise de planification économique de ne pas autoriser la vente de la division d'ABB à SoftBank marque la deuxième opération majeure bloquée par la Chine cette année, après que Meta META.O a reçu l'ordre de défaire son acquisition, d'un montant de plus de 2 milliards de dollars, de la start-up spécialisée dans l'IA Manus en avril.

Si la vente de la division d'ABB échoue, cela constituerait également un revers pour les ambitions de SoftBank dans le domaine de la robotique, que son directeur général, Masayoshi Son, a présentées comme essentielles à la stratégie d'investissement du groupe en matière d'IA.

La Chine est le plus grand marché d'ABB en matière de robotique. Le groupe suisse y exploite une trentaine de sociétés locales, qui emploient 15 000 personnes réparties dans près de 130 villes.

Selon son site web, ABB Engineering (Shanghai) abrite le siège mondial de la robotique de l'entreprise et constitue un important centre de recherche et développement ainsi qu'une base de production pour le groupe ABB.

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