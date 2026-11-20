ABB étudie la possibilité d'introduire en Bourse sa division robotique si la vente de cette activité à SoftBank, pour 5,4 milliards de dollars, ne peut être finalisée. Selon des informations de Reuters, les autorités chinoises ont bloqué l'opération en raison de préoccupations concernant les liens du groupe japonais avec plusieurs entreprises technologiques occidentales, notamment OpenAI, et les risques de transfert de données industrielles sensibles vers les Etats-Unis. ABB et SoftBank privilégient toujours la poursuite de leur accord initial et cherchent à restructurer la transaction pour obtenir l'approbation de Pékin. Les discussions pourraient aboutir dans les prochaines semaines, mais également se prolonger jusqu'en 2027.

Parmi les solutions envisagées figure la séparation des activités chinoises de la division robotique d'ABB, qui représentent environ 30% de son activité. Cette branche pourrait être vendue à un acquéreur local ou introduite séparément en Bourse, permettant à SoftBank de reprendre le reste des opérations. Si cette restructuration échouait, ABB pourrait procéder à une scission complète de sa division robotique en vue d'une cotation indépendante ou rechercher un autre acquéreur. Le lieu d'une éventuelle introduction et la valorisation recherchée restent inconnus. SoftBank pourrait également devoir verser une indemnité de rupture en cas d'abandon de la transaction, selon l'une des sources. Les deux entreprises ont refusé de commenter ces scénarios, ABB ayant précédemment confirmé la poursuite de discussions constructives avec son partenaire japonais.

Ce blocage illustre le durcissement du contrôle chinois sur les acquisitions technologiques internationales, dans un contexte de rivalité croissante avec les Etats-Unis autour de l'intelligence artificielle. En avril, Pékin avait déjà imposé à Meta de revenir sur son acquisition de Manus, valorisée à plus de 2 milliards de dollars. La Chine constitue un marché stratégique pour ABB, qui y emploie 15 000 personnes dans près de 130 villes et dispose à Shanghai du siège mondial de ses activités robotiques, ainsi que d'importantes installations de recherche et de production. Pour SoftBank, un échec compromettrait une acquisition destinée à renforcer ses ambitions dans la robotique et l'automatisation industrielle, deux domaines considérés par son dirigeant Masayoshi Son comme essentiels au développement de l'intelligence artificielle.