ABB: en vert, un analyste relève sa cible

(CercleFinance.com) - ABB gagne près de 1% à Zurich alors que Oddo BHF a confirmé son opinion 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 francs suisses, intégrant ses dernières hypothèses sur le coût du capital et relevant légèrement ses estimations pour 2024.



'Après la déception liée aux commentaires de Siemens la semaine dernière, nous estimons que la publication d'ABB devrait rassurer', avance l'analyste, qui anticipe un bon premier trimestre avec un book-to-bill de 1,1 fois et 5,2% de croissance du CA en comparable.



Selon Oddo BHF, 'ABB devrait être l'un des bénéficiaires des thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique et son pricing power est un atout significatif', mais il reconnait que ses perspectives sont moins ambitieuses que celles de Schneider Electric.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.98%