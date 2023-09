Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: EDC va financer des projets durables information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - ABB et Export Development Canada (EDC), l'agence canadienne de crédit à l'exportation, ont signé un partenariat mondial pour financer des projets de technologies propres.



Ce partenariat peut atteindre un montant de 2,9 milliards de dollars américains. Il permettra de soutenir les clients d'ABB avec un financement pour des projets d'électrification et d'automatisation à l'échelle mondiale.



Il porte sur des investissements dans les technologies et les projets durables au Canada et dans le monde.



Timo Ihamuotila, directeur financier d'ABB, a déclaré : ' Cela offrira à nos clients et à nous-mêmes l'opportunité d'investir davantage dans les technologies durables et de contribuer activement à atteindre les objectifs de décarbonation dans diverses industries '.