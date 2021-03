Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : dividende approuvé en assemblée générale Cercle Finance • 25/03/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - ABB annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle 2021, dont la distribution d'un dividende de 0,80 franc suisse par action, prévue pour le 31 mars en Suisse. Peter Voser a été confirmé comme président du conseil d'administration, de même que tous les membres du conseil qui se sont représentés. Enfin, une annulation d'actions rachetées dans le cadre du programme annoncé en juillet a été adoptée.

