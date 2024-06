Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: dévoile un nouveau concept de moteur industriel information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - ABB annonce que son nouveau concept MV Titanium révolutionne le secteur des moteurs industriels avec le premier moteur à moyenne tension (MV) contrôlé en vitesse, dans la gamme de 1 à 5 mégawatts (MW).



Ce concept simplifie l'installation en offrant des fonctionnalités de connectivité et de contrôle dans un seul package, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des processus moteurs MV.



En éliminant les obstacles liés à l'installation de variateurs avec de grands moteurs, le MV Titanium réduit les coûts initiaux et la complexité, tout en offrant des économies d'énergie significatives.



Il promet par ailleurs des économies d'énergie jusqu'à 40% et une productivité accrue, contribuant à un monde à faible émission de carbone.





