ABB: devient actionnaire et partenaire de Salt X

(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un accord avec la société suédoise de technologies vertes Salt X visant à permettre le développement ultérieur de technologies liées au processus de calcination à l'arc électrique (EAC).



ABB deviendra également actionnaire minoritaire de Salt X.



Dans le cadre du nouvel accord, Salt X développera son calcinateur à arc électrique (EAC), une technologie qui permet d'atteindre plusieurs milliers de degrés Celsius via une électricité renouvelable tout en permettant la capture du carbone pendant le processus de chauffage.



En effet, jusqu'à présent, les fabricants dépendent des combustibles fossiles pour le chauffage à haute température, jusqu'à 900 degrés Celsius, et n'ont pas d'alternative réaliste.



La solution plasma électrique réinvente la calcination industrielle - le procédé utilisé pour chauffer les matériaux à haute température - et remplace le chauffage à base d'énergie fossile par de l'électricité renouvelable tout en captant les émissions de CO₂ libérées.





