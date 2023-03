Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: développe la recharge optimisée pour un projet de l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa division E-mobility co-développe une solution de recharge optimisée pour les camions électriques dans le cadre d'un projet de l'UE baptisé NextETRUCK.



NextETRUCK développe des concepts adaptés au transport régional de marchandises, avec une augmentation d'au moins 10 % de l'efficacité énergétique par rapport aux véhicules électriques de référence les plus haut de gamme existants, indique ABB.



ABB E-mobility coordonnera la gestion de la charge dans le cadre du projet NextETRUCK en apportant des solutions qui optimiseront les processus de charge pour une meilleure intégration dans les opérations des véhicules à moindre coût.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -1.49%