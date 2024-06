Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: Deutsche Bank dégrade, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le titre ABB accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI vendredi à la Bourse de Zurich dans le sillage d'une dégradation du conseil de Deutsche Bank.



Dans une note consacrée au secteur européen des biens d'équipement, l'analyste dit avoir ramené sa recommandation sur le titre du groupe d'ingénierie suisse de 'conserver' à 'vendre'.



Dans l'étude, Deutsche Bank fait remarquer que le secteur se traite aujourd'hui sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 15x, au plus haut depuis 2000 hors période Covid.



Son objectif de cours passe malgré tout de 40 à 45 francs suisses.



Peu avant 12h00, l'action ABB perdait 2,7% quand le SBF perdait 0,8%.





Valeurs associées ABB 49,65 CHF Swiss EBS Stocks -3,10%