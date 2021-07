Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : des résultats trimestriels supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - ABB a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, à la faveur de son recentrage réussie sur l'électrification et l'automatisation. Le groupe d'ingénierie a fait état ce matin d'un bénéfice net de 752 millions de dollars, plus que doublé par rapport aux 319 millions de dollars dégagés sur la même période de l'exercice 2020. Son chiffre d'affaires a progressé de 21% à 7,4 milliards de dollars, dont une croissance à périmètre comparable de 14%, une performance supérieure de 3% au consensus. Les nouvelles commandes, en hausse de 32% à huit milliards (+24% en données comparables), dépassent - elles - de 8% la prévision moyenne des analystes. Sur la base de la vigueur du secteur industriel, le groupe helvético-suédois a relevé sa perspective de croissance du chiffre d'affaires pour cette année. ABB vise désormais une hausse de l'activité proche de 10% à données comparables en 2021, contre une précédente prévision qui se situait autour de 5%. L'action ABB a ouvert en hausse à la Bourse de Zurich en réaction à ces annonces et progressait de 1,4%. Le titre affiche une hausse de plus de 34% depuis le début de l'année.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.90%