ABB: des économies d'énergie pour Yara en Norvège

(CercleFinance.com) - ABB fournit des moteurs pour permettre à Yara, le premier producteur mondial d'engrais à base d'azote, d'améliorer l'efficacité énergétique de son principal site de production à Porsgrunn, en Norvège.



Le projet permettra de réaliser des économies d'énergie annuelles de 32 à 40 gigawattheures (GWh) et de réduire le CO.2 de 12 à 19 kilotonnes (kt), soit l'équivalent des émissions produites par près de 14 000 voitures standard.



Dans la première phase du projet, environ 1 000 moteurs électriques basse tension à Porsgrunn ont déjà été remplacés par des moteurs IE3.



Des variateurs de vitesse (VSD) ont été ajoutés à 75 % de ces moteurs, offrant une augmentation majeure de l'efficacité énergétique, permettant d'économiser environ 16 GWh par an.



Le projet comprendra à terme 2 500 moteurs d'une puissance moyenne de 75 kilowatts (kW).









