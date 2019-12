Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : départ de plusieurs dirigeants à venir Cercle Finance • 18/12/2019 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de l'ingénierie ABB annonce ce mercredi que trois de ses dirigeants vont se retirer, dans le cadre de la transformation organisationnelle annoncée l'année dernière. Avec la vente prévue de l'unité de réseau électrique à Hitachi, Claudio Facchin continuera à diriger la division en tant qu'entreprise autonome, avant la conclusion de l'accord, prévue au premier semestre 2020. Frank Duggan et Chunyuan Gu quitteront respectivement leurs fonctions de président des régions Europe et AMEA (Asie, Moyen-Orient et Afrique), ces fonctions devant être supprimées dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -0.38%