ABB : départ de la directrice juridique

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui que Maria Varsellona, directrice juridique & secrétaire générale (General Counsel & Company Secretary) ainsi que membre du comité exécutif, quittera la société pour devenir Chief Legal Officer chez Unilever à compter du 1er avril 2022. Son successeur sera annoncé en temps voulu, indique ABB.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.60%