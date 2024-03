Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: départ d'un membre du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - ABB annonce que Tarak Mehta, président du secteur d'activité motion et membre du comité exécutif, a décidé de quitter ses fonctions pour prendre le poste de CEO d'une autre société. Il quittera le groupe d'ingénierie suisse à la fin du mois de juillet de cette année.



Travaillant chez ABB depuis 1998, Tarak Mehta a rejoint son comité exécutif en 2010 et a été nommé à son poste actuel en avril 2022. Un processus de recherche pour le poste de président du secteur d'activité motion sera lancé sous peu.





