ABB : démarrage d'un centre de distribution en Arizona

(CercleFinance.com) - ABB fait part du démarrage des livraisons par un nouveau centre de distribution de sa division produits électriques aux Etats-Unis, centre situé à Phoenix, en Arizona, et qui sera pleinement opérationnel au troisième trimestre 2020. Le groupe d'ingénierie suisse explique que le centre fournira ses produits aux distributeurs, entrepreneurs et clients industriels situés dans la partie occidentale de l'Amérique du Nord, devant permettre de réduire de jusqu'à 50% les délais de livraisons.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +0.43%