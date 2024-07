Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: délaissé après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - ABB recule de 5% à Zurich, après la publication d'un BPA en croissance de 22% à 0,59 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024, avec un EBITA opérationnel en hausse de 10% à 1,56 milliard de dollars, soit une marge améliorée de 1,5 point à 19%.



Le groupe suisse spécialisé dans l'électrification et l'automation n'a toutefois réalisé qu'un chiffre d'affaires de 8,24 milliards de dollars et a engrangé des prises de commandes pour 8,43 milliards, respectivement en hausse de 1% et en baisse de 3%.



Pour l'ensemble de l'année 2024, ABB prévoit un ratio positif des nouvelles commandes sur chiffre d'affaires, une croissance du chiffre d'affaires comparable d'environ 5% et une marge d'EBITA opérationnel d'environ 18%.





