ABB : délaissé après ses résultats annuels

Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - ABB lâche près de 4% à Zurich, après la publication par le groupe d'ingénierie d'un BPA opérationnel de 0,98 dollar au titre de 2020, en baisse de 21%, avec une marge d'EBITA opérationnel de 2,9 milliards, en retrait de 7%. Le chiffre d'affaires annuel de l'équipementier suisse pour l'énergie et l'automation s'est contracté de 7% à 26,1 milliards de dollars (-5% en comparable), de même que ses commandes 26,5 milliards (-6% en comparable). Malgré le contexte incertain, ABB anticipe pour 2021 une croissance des revenus en comparable globalement en ligne avec sa fourchette cible de long terme, ainsi qu'une relution claire de sa marge et solide de son BPA.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -3.13%