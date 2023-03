Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: début du programme de rachat d'actions ce lundi information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - ABB annonce qu'il va démarrer son nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'un milliard de dollars, annoncé précédemment, ce lundi 3 avril. Sur la base du cours actuel, cela représente un maximum d'environ 30 millions d'actions.



Depuis juillet 2020, le groupe d'ingénierie helvético-suédois a racheté environ 286 millions d'actions à des fins de réduction de capital pour un montant total d'environ 8,6 milliards de dollars. Il détient actuellement environ 103 millions de ses propres actions.



Le nouveau programme de rachat d'actions sera exécuté sur une deuxième ligne de négociation du SIX Swiss Exchange et doit se dérouler jusqu'au 20 mars 2024. ABB a l'intention d'annuler en temps opportun les actions rachetées dans ce cadre.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.52%