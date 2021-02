Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : dans le vert après l'analyse positive de Berenberg Cercle Finance • 08/02/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en hausse de 0,6% profitant de l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études a fait passer ce matin ABB de 'vendre' à 'conserver', affirmant que le rapport risque/rendement des actions est désormais équilibré tout en s'attendant à ce que le titre continue de sous-performer par rapport aux valeurs du secteur. L'analyste a déclaré que les résultats du quatrième trimestre d'ABB étaient 'solides', ajoutant que ses perspectives pour 2021 sont 'excessivement prudentes'. Berenberg a déclaré que les actions ont sous-performé ses pairs depuis août 2020, mais que sa recommandation de 'vendre' n'a pas 'fonctionné'. L'analyste, qui a augmenté son prix cible de 20 francs suisses à 35 francs suisses, a indiqué que les actions devraient continuer à sous-performer par rapport à ses pairs, mais ne voit aucun catalyseur spécifique à la société pour faire baisser les actions à ce stade.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.69%