Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: coopération stratégique autour du cuivre bas carbone information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - ABB annonce travailler avec Boliden, la société suédoise d'extraction et de fonderie, pour établir une coopération stratégique afin d'utiliser du cuivre à faible empreinte carbone dans son équipement d'agitation électromagnétique (EMS) et ses moteurs électriques à haut rendement.



'L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en favorisant la transition vers une économie plus circulaire', indique ABB.



Le partenariat avec Boliden fait partie intégrante de l'ambition stratégique d'ABB de réduire l'impact environnemental des matières premières utilisées dans ses produits en les remplaçant par des alternatives à faible émission de carbone.



Outre l'utilisation de cuivre recyclé, ABB s'est engagé à augmenter l'utilisation d'acier électrique recyclé (e-steel) et d'aluminium recyclé.



' Dans le cadre de la stratégie de durabilité 2030 d'ABB, notre objectif est que 80 % de nos produits et solutions soient couverts par une approche de circularité. Le travail avec Boliden est une étape importante vers cet objectif ', a déclaré Ola Norén, responsable des produits métallurgiques, industries de transformation, ABB.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.54%