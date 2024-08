Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrats de modernisation avec SSAB en Suède information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu trois contrats liés à SSAB, le leader mondial de la production d'acier à haute résistance, pour déployer des technologies d'automatisation, d'électrification, de moteurs principaux et d'entraînements à Borlänge, en Suède.



ABB fait partie d'un projet de réinvestissement global à l'actuel laminoir à chaud de SSAB Borlänge, soutenant les objectifs ambitieux de transition écologique de l'aciériste.



Le projet de réinvestissement se déroulera entre 2024 et 2027.



SSAB à l'ambition d'être la première entreprise sidérurgique à offrir de l'acier sans fossiles au marché en 2026 et d'éliminer en grande partie les émissions de dioxyde de carbone de ses opérations à long terme.



L'ambition de durabilité de SSAB repose fortement sur la production stable de l'usine de Borlänge, souvent appelée le 'coeur' de ses opérations.



La décision de moderniser Borlänge assurera la stabilité de sa production, améliorera son efficacité et financera l'objectif de SSAB de transition vers la production d'acier sans fossiles.





Valeurs associées ABB 48,25 CHF Swiss EBS Stocks +0,92%