ABB: contrat sur les porte-conteneurs à hydrogène de Samskip

(CercleFinance.com) - ABB va fournir un système complet de distribution d'énergie pour deux nouveaux porte-conteneurs maritimes de la société de logistique mondiale Samskip Group.



Les navires seront parmi les premiers du genre au monde à utiliser l'hydrogène comme carburant. La commande a été enregistrée au deuxième trimestre 2023.



Construits par Cochin Shipyard, le plus grand centre de construction et de maintenance navale en Inde, les navires de 135 mètres devraient être livrés respectivement au 3e et au 4e trimestre 2025.



Les deux navires opéreront entre le fjord d'Oslo et Rotterdam, sur une distance d'environ 700 milles marins.





