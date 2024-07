Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrat majeur auprès de Smurfit Kappa au Mexique information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu 'un contrat majeur' pour moderniser la machine à papier numéro 5 (PM5) de Smurfit Kappa dans son usine de carton ondulé près de Mexico.



ABB fournira son système de contrôle distribué et des entraînements avancés pour optimiser les performances de la PM5.



Ce projet marque la première collaboration entre les deux entreprises dans cette région et devrait considérablement augmenter l'efficacité et la production de Smurfit Kappa.



Smurfit Kappa, un leader mondial des emballages en papier, opère au Mexique depuis 1957 et a investi plus de 350 millions de dollars dans le pays depuis 2018.





