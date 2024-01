Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrat de vente de variateurs auprès du groupe SMS information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisi par le groupe SMS - spécialiste de la construction d'installations et d'ingénierie mécanique pour l'industrie métallurgique - afin de lui fournir sa dernière génération de variateurs à l'usine H2 Green Steel de Boden, en Suède.



Le projet est actuellement à sa première phase et la production devrait débuter fin 2025. Il s'agira d'utiliser de l'hydrogène dans les fours plutôt que des combustibles fossiles, ce qui permettra d'obtenir un acier avec des émissions de CO2 95 % inférieures à celles des méthodes conventionnelles.



'Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la transformation de l'industrie sidérurgique alors qu'elle évolue vers la combustion de l'hydrogène ', a déclaré Chris Poynter, président de la division System Drives, ABB Motion.



ABB fournira ainsi environ 1 200 variateurs basse tension (BT) ACS880 destinés à être utilisés dans neuf zones exigeantes de l'usine, notamment le four tunnel, le laminoir à tôles et la ligne de recuit et de galvanisation.







