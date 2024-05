Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrat de trois ans avec la ville du Cap information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que la ville du Cap (Afrique du Sud) lui a attribué un contrat de trois ans visant à moderniser progressivement ses équipements de commutation moyenne tension (MV).



Ce projet fait suite à une première phase réussie en 2020, où plus de 400 disjoncteurs à huile et plus de 100 disjoncteurs isolés au SF6 ont été remplacés par des disjoncteurs à vide ABB VD4 de nouvelle génération.



Dans ce nouveau contrat, des disjoncteurs VD4 de 12 kV supplémentaires et des équipements auxiliaires seront installés pour remplacer les anciennes installations LMX, permettant d'éliminer rapidement les défauts de court-circuit et de minimiser les risques de pannes, particulièrement importantes durant les délestages planifiés.





