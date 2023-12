Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: contrat de recharge des ferries électriques à Auckland information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - ABB a obtenu un contrat auprès d'Auckland Transport (AT) pour lui fournir le premier système de recharge mégawatt (MCS) au monde maritime qui permettra de recharger les ferries électriques en utilisant la même interface que les camions et les avions.



En abaissant la barrière à l'entrée, le système standardisé et hautement adaptable devrait améliorer la compétitivité des navires électriques par rapport à leurs homologues à combustibles fossiles.



Dans le cadre de son initiative Mission Electric, AT a commandé deux ferries entièrement électriques de 200 places et deux ferries hybrides-électriques de 300 passagers et devrait devenir le plus grand opérateur de flotte de ferrys électriques dans l'hémisphère sud d'ici 2030.



Selon les estimations, les nouveaux ferries permettront à AT de réduire sa consommation de diesel de 1,5 million de litres et ses émissions de CO2e de 4 000 tonnes par an, ce qui équivaut aux émissions annuelles générées par environ 90 bus diesel.





