ABB : contrat de motorisation d'un ferry avec le coréen HHI

(CercleFinance.com) - ABB annonce l'obtention d'un contrat avec le chantier naval sud-coréen Haemin Heavy Industries (HHI) afin de fournir une solution complète de puissance et de propulsion au premier ferry de passagers entièrement électrique du port de Busan. Dans le cadre de la législation environnementale du pays, l'État prévoit en effet de remplacer 140 navires à propulsion conventionnelle lui appartenant par des alternatives plus propres d'ici 2030. Ce premier ferry fait donc figure de coup d'essai et marque le coup d'envoi de cette initiative. ABB fournira une solution d'alimentation électrique et de propulsion de bout en bout pour le ferry à double coque, dont la livraison est prévue pour 2022. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.34%