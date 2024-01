Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrat de modernisation des locomotives en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - ABB annonce ce matin avoir remporté une importante commande portant sur la fourniture de chaînes de traction complètes destinées à moderniser 19 locomotives de 5100 kilowatts (kW) exploitées par CFR Călători, la société publique roumaine de transport ferroviaire de passagers.



ABB fournira l'équipement de traction, comprenant des transformateurs, des convertisseurs et des moteurs électriques, en partenariat avec Reloc, un entrepreneur local spécialisé dans la révision et la modernisation des locomotives.



Le projet contribuera à amener les locomotives roumaines à des niveaux élevés d'efficacité énergétique et de fiabilité afin de s'aligner sur les normes européennes de transport.



Il s'agit d'un enjeu crucial puisque les infrastructures de transports publics vieillissantes du pays font que les trains de voyageurs circulent actuellement à une vitesse moyenne de seulement 40 km/h, indique ABB.







